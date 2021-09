Leeds Liverpool, Bielsa: «Non ho permesso ai miei giocatori di brillare»

Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds, ha parlato al termine del match perso contro il Liverpool: le sue dichiarazioni

Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds, ha parlato al termine del match perso contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni.

«Evidentemente il modo in cui ho preparato la partita non ha permesso ai nostri attaccanti di brillare. Loro sono riusciti a mettere i loro attaccanti nelle condizioni di creare pericoli e occasioni. Ogni volta che perdevamo palla, gli avversari creavano un pericolo. Anche se ci sono state alcune circostanze nel primo tempo in cui pensavamo di poter renderci pericolosi. Il modo in cui il Klopp ha pianificato il proprio gioco ha permesso ai suoi giocatori creativi di mettersi in luce».