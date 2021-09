Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine del match vinto contro il Leeds: le due dichiarazioni.

«Senza intensità non sarebbe stato possibile venirne a capo oggi: questa non era una partita a scacchi, bisognava buttare tutto in campo per ottenere dei piccoli vantaggi, e noi lo abbiamo fatto. Questo è ciò che mi è piaciuto di più della partita: eravamo davvero pronti a fronteggiare questa atmosfera e l’intensità che una squadra come il Leeds avrebbe imposto. È uno stadio molto difficile in cui giocare e noi abbiamo fatto davvero bene. Sono contento della prestazione. Abbiamo fatto un sacco di tiri, trenta mi pare, ma avremmo dovuto avere più occasioni nette. Ma non è un problema, il 3-0 di oggi è brillante. Comunque sappiamo di avere margini di miglioramento».