Lega Nazionale Dilettanti eSport, inclusione al centro: il calcio virtuale abbatte le barriere nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Lega Nazionale Dilettanti eSport, inclusione al centro: dal progetto “Vinciamo Insieme” alla collaborazione con Insuperabili Onlus e #IoRampo

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Dipartimento eSport della Lega Nazionale Dilettanti (LND) celebra il suo impegno nel promuovere l’inclusione attraverso il calcio virtuale. Nata con la missione di porre la persona al centro, la LND eSport ha creato uno spazio accessibile e sicuro dove la passione per il calcio supera ogni barriera fisica o sociale.

Con oltre 4000 partecipanti alle competizioni ufficiali, il Dipartimento eSport porta il calcio digitale dove quello tradizionale fatica ad arrivare. Il progetto “Vinciamo Insieme” coinvolge case famiglia, comunità di recupero e ospedali pediatrici, creando squadre legate a Onlus che competono e si emozionano, sentendosi parte della grande famiglia LND.

Significativa la collaborazione con Insuperabili Onlus, che promuove il calcio come strumento educativo e riabilitativo per ragazzi con disabilità. La partnership con la LND eSport offre loro un campo virtuale dove sentirsi protagonisti e liberi. La nuova sinergia con Connessioni Sociali e il progetto #IoRampo – LND Open mira inoltre all’abbattimento di ogni barriera, incluse quelle architettoniche.

Santino Lo Presti, Coordinatore del Dipartimento eSport, sottolinea come l’inclusione sia una scelta di campo quotidiana, non un semplice progetto. Il calcio virtuale si dimostra uno strumento straordinario per costruire relazioni vere e garantire a tutti il diritto al gioco e all’emozione. Insieme all’Area di Responsabilità Sociale della LND, il Dipartimento eSport continuerà a percorrere questa strada, convinto che la vera vittoria sia la partecipazione di tutti, insieme.

Leggi anche – Ultime notizie Serie A