Lega Pro, Ghirelli: «Sta a noi costruitre una forte identità del nostro calcio»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato del momento della terza serie italiana dopo la sua rielezione. Ecco le dichiarazioni

Francesco Ghirelli ha parlato al margine del Consiglio direttivo della Serie C. Le sue parole.

«Sono particolarmente orgoglioso di questa squadra, la nostra è una responsabilità condivisa in un processo di trasformazione che annunceremo con il Piano Strategico. Sta a noi costruire una forte e solida identità del calcio di Serie C come calcio che fa bene al Paese, e la giornata di oggi conferma che ci sono tutti i presupposti per lavorare bene».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24