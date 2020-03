Lega Pro: nasce il Comitato COVID-19: ecco di cosa si tratta

La Lega Pro mette in campo un importante strumento per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: nasce il Comitato COVID-19

La Lega Pro mette in campo il Comitato COVID-19 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato del presidente Ghirelli.

«Questo comitato non vuole giocare in difesa, e limitarsi a quantificare il danno prodotto dal coronavirus, ma intende individuare possibili soluzioni per uscire dalla crisi. Se il calcio della Serie C si ferma, non si ferma un’industria ma un movimento con una funzione sociale. Stiamo lavorando a soluzioni di sistema concrete, utili non solo per il mondo del calcio ma soprattutto per il Paese e per le comunità in cui i club si inseriscono».