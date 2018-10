Leicester choc: precipita l’elicottero del presidente del club

Notizia choc direttamente dall’Inghilterra. A Leicester, fuori dal King Power Stadium casa del club inglese, si è schiantato l’elicottero che trasportava il presidente della stessa società. L’incidente è avvenuto nel parcheggio del club e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto a cui ha fatto seguito un intenso incendio. Vichai Srivaddhanaprabha, che pare fosse all’interno del mezzo, è solito tornare in elicottero al termine di ogni partita interna del Leicester. Intanto polizia e vigili del fuoco sono accorsi prontamente sul luogo dell’incidente in attesa di ulteriori sviluppi.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018