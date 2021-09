Leicester, Rodgers: «Napoli da Champions. Spalletti fantastico»

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha presentato la sfida di Europa League contro il Napoli: le sue dichiarazioni

NAPOLI – «Il Napoli è una squadra da Champions League. Arrivano a giocarsi l’Europa League come una delle squadre favorite al trionfo. Sono pieni di giocatori di livello mondiale, sarà una partita molto emozionante. In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato col 4-3-3. Spalletti è un allenatore fantastico, con tanta esperienza. Dobbiamo prepararci ad entrambe le eventualità, ma credo che giocherà con il 4-3-3».

MADDISON – «Sono periodi che capitano a tutti i giocatori, soprattutto con un’ascesa come quella avuta da Maddison. Gli infortuni l’hanno fermato. Non ho dubbi che sarà un giocatore importante per noi in questa stagione, ha grande talento e sta lavorando sodo in allenamento. Dimostrerà quanto vale, non vedo l’ora di lavorare con lui. Una volta che sarà entrato in ritmo e che noi miglioreremo come squadra, tornerà ad essere quello di sempre».