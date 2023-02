L’Empoli all’Olimpico sulla scia della Cremonese per ripetere l’impresa di San Siro

Zanetti indica la strada al suo Empoli per cercare un’altra impresa dopo quella contro l’Inter a San Siro

Paolo Zanetti indica la strada al suo Empoli per cercare un’altra impresa dopo quella contro l’Inter allo stadio San Siro. Gli azzurri hanno la grande opportunità di confermarsi come una delle sorprese di questo inizio 2023 e di continuare a viaggiare a vele spiegate verso l’obiettivo salvezza. Al momento non in discussione anzi i 26 punti conquistati sin qui lasciano tranquilli e anche per questo sul mercato si è optato per la cessione di alcuni pezzi pregiati (Bajrami al Sassuolo) e a proseguire nel cammino.

Solite idee e entusiasmo. Giovani in rampa di lancio e un modello vincente da sempre. L’Empoli di Corsi non ha bisogno di presentazioni. Il modus operandi della società è chiaro e preciso e nelle ultime stagioni ha lanciato nel calcio dei grandi allenatori e giocatori. Un modello da seguire e difficile da emulare, perché pazienza e progetto non sono due parti che tutti riescono a far combaciare alla perfezione. Gli azzurri hanno raggiunto l’apice nella vittoria contro l’Inter firmata dal wonderkid Tommaso Baldanzi. Giovani avevamo detto. Lui è l’ultimo dei prodotti di casa Empoli e su cui da qui alla fine della stagione punterà Zanetti sulla trequarti.

L’allenatore azzurro non ha dubbi riguardo al modulo da utilizzare e vuole compiere un’altra impresa sulla scia della Cremonese. I grigiorossi hanno aperto un solco profondo in casa Roma e hanno concesso la possibilità alle altre squadre di capire le fragilità dei giallorossi. L’Empoli è in condizione e potrebbe sfruttare il momento per portare a termine un altro risultato positivo contro una grande squadra a poche giornata dalla vittoria di Milano. Zanetti indica la via e guida la sua giovane truppa per la marcia su Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.