Leoni Inter, per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l’offerta giusta, ecco cosa manca

Leoni Inter, per il neo tecnico nerazzurro Chivu resta la priorità di mercato! Pronta l’offerta giusta, ecco cosa serve

L’Inter accelera sul mercato con un obiettivo preciso per rafforzare il reparto arretrato: Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Parma. Il giovane talento, già protagonista in Serie A con prestazioni mature e sicure, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. La sua personalità in campo e la capacità di adattarsi a più ruoli nella linea difensiva hanno attirato l’attenzione del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, ex difensore dell’Inter e ora guida della prima squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Chivu ha ribadito alla dirigenza l’urgenza di rinforzare la retroguardia dopo gli arrivi di Petar Sucic (centrocampista croato classe 2005), Luis Henrique (ala brasiliana dal grande potenziale) e Bonny (attaccante ivoriano dall’ottima struttura fisica). Proprio la difesa è ora la priorità del club meneghino, e in cima alla lista dei desideri figura Leoni.

Parma resiste, ma l’Inter è decisa

Convinta delle qualità del giovane parmense, l’Inter si scontra con la ferma volontà del Parma di trattenere il giocatore. Il club emiliano considera Leoni una pedina fondamentale per il futuro, e non intende cederlo facilmente. Tuttavia, in casa nerazzurra c’è piena sintonia sull’idea che Leoni possa rappresentare un investimento strategico, con l’obiettivo di costruire una difesa solida e futuribile.

Possibile cessione di Bisseck per finanziare l’operazione

Per concretizzare l’assalto a Leoni, l’Inter punta alla cessione di Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco classe 2000, attualmente fuori dai piani tecnici di Chivu. La società nerazzurra spera di incassare tra i 35 e i 40 milioni di euro, con diversi club della Premier League che avrebbero già manifestato interesse. Solo dopo aver definito la sua uscita, l’Inter potrà intensificare i contatti con il Parma.

Leoni-Inter: una trattativa da seguire con attenzione

Con il mercato ancora aperto e le strategie in continua evoluzione, l’operazione Giovanni Leoni rappresenta uno dei dossier più caldi in casa Inter. Il profilo giusto per un futuro tutto nerazzurro.