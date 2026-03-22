Lewandowski-Juventus, mossa a sorpresa: contratto di un anno

Per Robert Lewandowski questo è il momento della verità: si decide il suo futuro e c’è una mossa a sorpresa che riguarda anche la Juve

È il nome caldo del prossimo calciomercato per le squadre di Serie A: Juventus e Milan hanno messo gli occhi su Robert Lewandowski.

Entrambe hanno la necessità di acquistare almeno un bomber dal rendimento assicurato per risolvere i problemi patiti quest’anno e chi meglio del polacco per farlo? In scadenza di contratto con il Barcellona, il 37enne può diventare un colpo che unisce efficacia ed economicità.

Come dimostrano le 16 reti messe a segno quest’anno (di cui 4 in Champions), non ha dimenticato come si fa gol e sarebbe tentato dalla possibilità di intraprendere una nuova avventura in un campionato diverso. L’Italia lo affascina, seguendo l’esempio di altri campioni ‘attempati’ come de Bruyne e Modric, ma non disdegnerebbe neanche qualche meta più redditizia come potrebbe essere la MLS.

Una decisione arriverà nelle prossime settimane, ma intanto si segnala una novità inattesa che potrebbe anche cambiare le carte in tavola: l’apertura del suo entourage ad un contratto annuale, una eventualità destinata a stravolgere gli scenari finora ipotizzati.

Contratto annuale per Lewandowski: lo scenario che spaventa la Juve

Juventus e Milan sperano che Lewandowski possa davvero dire sì alla loro proposta, ma intanto gli agenti del calciatore polacco stanno valutando qualsiasi possibilità e non escludono neanche una permanenza al Barcellona.

Lewandowski tra Italia e rinnovo (Instagram @rl9) – Calcionews24.com

Anzi nelle ultime ore si registra un’apertura da parte dell’entourage dell’attaccante ad un accordo con i blaugrana per una sola stagione. Un contratto breve che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per chi vuole concedersi ancora un ‘ballo’ nel calcio che conta prima di prendere in considerazione una pensione dorata in una destinazione più esotica.

Un’eventualità che metterebbe ovviamente fuori causa Juventus e Milan che si ritroverebbero il bomber inseguito da tempo ancora con la maglia del Barcellona. I due club, comunque, guardano anche ad altri obiettivi: i bianconeri sono alle prese con il rinnovo di Vlahovic, mentre Tare studia anche i fascicoli Kean e Retegui, con l’italo-argentino che potrebbe diventare un nome spendibile anche a Torino.

Questo, infatti, è il momento delle idee più che delle trattative e a fine campionato la caccia al bomber diventerà la priorità di Juve e Milan: allora Lewandowski potrebbe aver preso la sua decisione e chissà che il polacco non possa diventare l’ultimo ‘grande’ vecchio a scegliere l’Italia.