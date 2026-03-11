Juventus News
Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione
La Juventus è già al lavoro per programmare il proprio futuro offensivo e lo fa partendo da una clamorosa traccia di calciomercato lanciata da David Trezeguet. A La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha suggerito caldamente l’acquisto di Robert Lewandowski, che si svincolerà dal Barcellona il prossimo 30 giugno. Le parole dell’ex numero 17 non lasciano spazio a interpretazioni:
“È un nove vero, porterebbe i gol che servono”
Trezeguet ha voluto sottolineare come l’attaccante mantenga una media realizzativa altissima nonostante l’età non più verdissima.
I dubbi in attacco e le richieste di Spalletti
Questa suggestiva idea nasce in un momento di particolare incertezza per l’attacco della Vecchia Signora. La dirigenza piemontese è infatti ancora impegnata nelle complesse trattative per il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic. Nel frattempo, le altre punte presenti in rosa, ovvero Jonathan David e Lois Openda, non sembrano aver convinto appieno Luciano Spalletti.
L’allenatore chiede precise garanzie in zona gol, certezze che il polacco (autore di ben 14 reti nella Liga spagnola pur non partendo sempre titolare) potrebbe sicuramente assicurare, seguendo il fortunato esempio di veterani rivelatisi decisivi in Serie A come Zlatan Ibrahimovic.
Il nodo ingaggio e il paragone con Yildiz
L’ostacolo principale per la fumata bianca resta, prevedibilmente, l’ingaggio. Attualmente, al Barcellona il calciatore percepisce circa 10 milioni di euro a stagione, una cifra che supera l’attuale tetto salariale fissato dai vertici bianconeri, oggi rappresentato dai 7 milioni guadagnati da Kenan Yildiz.
Tuttavia, il bomber polacco potrebbe optare per una pura scelta sportiva, accettando di ridursi lo stipendio pur di vivere un’ultima grande avventura competitiva in Italia. Se il centravanti serbo non dovesse prolungare il proprio accordo o se il canadese trovasse una sistemazione alternativa, lo spazio salariale per piazzare questo colpo a parametro zero si aprirebbe concretamente. Il destino del giocatore sembra ormai lontano dalla Spagna, come confermato anche dalla moglie Anna, e la prospettiva di vedergli indossare la maglia bianconera stuzzica la fantasia dei tifosi in vista della prossima stagione.
