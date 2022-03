L’ex Juve Elia ricorda il suo arrivo in Italia: «Mi hanno minacciato»

La meteora della Juventus nel 2011 Eljero Elia ha parlato sul suo trasferimento in Italia: «Mi hanno minacciato. Volevo il Bayern»

LE PAROLE – «Un dirigente dell’Amburgo mi disse che la società aveva bisogno di soldi e che avrei dovuto per forza accettare la Juventus. Arrivò a minacciarmi, aggiungendo che non avrei più giocato se non avessi firmato con la Juve. Me ne sono andato troppo presto dall’Amburgo, però volevo restare e fare una grande stagione per impressionare il Bayern. Purtroppo, non sono riuscito a trasferirmi lì e le cose a Torino non sono andate bene».