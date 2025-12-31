LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recupero

LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante out contro il Betis mette nel mirino la data del rientro

L’infermeria torna a complicare i piani del Real Madrid. In vista della sfida di campionato contro il Real Betis, Xabi Alonso dovrà fare a meno di Kylian Mbappé, fermato da una distorsione al ginocchio sinistro. L’attaccante francese non sarà a disposizione per la gara di Liga, ma resta aperto uno spiraglio per la Supercoppa di Spagna, dove i Blancos affronteranno l’Atlético Madrid l’8 gennaio in semifinale.

Mbappé convive da tempo con fastidi al ginocchio, acuiti da un calendario particolarmente fitto. I dati sull’impiego stagionale spiegano il quadro: 2.108 minuti giocati, 24 presenze su 25 gare ufficiali, con una sola assenza — contro il Manchester City. Lo staff medico valuterà il recupero giorno per giorno, sulla base delle risposte cliniche e funzionali.

Nonostante lo stop, l’avvio di stagione del francese resta di altissimo livello. In Liga ha segnato 18 gol in 18 partite; a questi si aggiungono 2 reti in Copa del Rey e 9 gol in 5 presenze di Champions League. Il bilancio complessivo è di 29 gol e 5 assist, numeri che certificano il suo ruolo centrale nello scacchiere madridista.

COMUNICATO – «A seguito degli accertamenti effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato».