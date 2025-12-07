Ligue 1, Lione: torna Fonseca dopo 9 mesi di squalifica! Il tecnico racconta l’isolamento forzato e la rinascita del gruppo: ecco come è cambiato il suo modo di vedere il calcio

Ligue 1, Lione: torna Fonseca dopo 9 mesi di squalifica! Uno stop durissimo che ha cambiato il modo di vedere il calcio dell’allenatore portoghese

Lo scorso 5 marzo, Paulo Fonseca è comparso davanti alla commissione disciplinare della LFP e ha scoperto di dover scontare nove mesi di squalifica da panchina e spogliatoi – fino al 30 novembre 2025 – per aver «intimidito» l’arbitro Benoît Millot. Secondo la Lega francese, il tecnico dell’Olympique Lione avrebbe avuto un «atteggiamento intimidatorio e minaccioso», urlando contro il direttore di gara. Una sanzione durissima che fece scalpore in tutto il mondo.

Il ritorno dopo un’assenza pesantissima

A distanza di quaranta settimane, Fonseca conclude oggi il suo lungo periodo lontano dalla panchina del Lione. Costretto a osservare le partite dalla tribuna, l’ex allenatore del Milan racconta un 2025 vissuto in modo anomalo, senza contatto diretto con il gruppo:

«È mancata la vicinanza prima della partita, nello spogliatoio. È mancata durante la partita. È mancato l’intervallo. Anche la fine della partita è importante. Non è stato facile, ma abbiamo gestito bene», ha spiegato il portoghese.

Pur nella difficoltà, l’assenza forzata gli ha fornito una nuova prospettiva: «La visione è totalmente diversa. Non abbiamo l’opportunità di comunicare direttamente con i giocatori, ma vedere il match dall’alto cambia tutto. Mi piace molto osservare dalla tribuna, forse lo farò ancora in alcune partite, ma preferisco stare in panchina».

Il bilancio senza Fonseca: 58% di vittorie

In questi mesi, Fonseca ha seguito 24 partite del Lione da varie postazioni – dalla tribuna stampa del Groupama Stadium alle aree riservate negli stadi in trasferta – ottenendo 13 vittorie, 8 sconfitte e 3 pareggi, per una percentuale vincente del 58%. A guidare la squadra in sua assenza è stato il vice Jorge Maciel, in costante collegamento con il tecnico principale.

Le riunioni tecniche si svolgevano in hotel, non nello spogliatoio, e diversi leader dello spogliatoio hanno assunto un ruolo crescente nella gestione quotidiana, come racconta RMC Sport. Una necessità che ha contribuito a rafforzare l’identità del gruppo.

Il momento più emozionante

Fonseca, però, ricorda un episodio che ha segnato profondamente il suo 2025: «Quando abbiamo giocato contro il Bucarest in Europa League, dopo un gol i giocatori sono venuti a festeggiare con me in panchina per dirmi che erano con me. È stato forse il momento più bello della mia vita professionale. Non voglio dimenticarlo».

Ora il comandante torna alla guida sul campo. E il Lione, che si è stretto attorno al suo tecnico nei momenti più difficili, è pronto a ripartire con lui al timone.

