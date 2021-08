PSG, esordio vincente in attesa di Messi: Hakimi e Icardi trascinano i parigini e stendono il Troyes

Il PSG trova la vittoria all’esordio in Ligue 1. La formazione allenata da Mauricio Pochettino conquista i primi tre punti in campionato grazie alle reti di Achraf Hakimi e Mauro Icardi.

Succede tutto nella prima frazione. I padroni di casa, passati in vantaggio con El Haijam, si fanno rimontare dai parigini che grazie ai due ex interisti ribaltano la partita e conquistano il primo successo. Il tutto aspettando Leo Messi, atteso in città nei prossimi giorni.