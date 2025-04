Ligue 1, i risultati della 29ª giornata: l’Olympique Marsiglia cade nello scontro diretto con il Monaco, possibile aggancio dello Strasburgo stasera

Con il PSG che ha vinto il titolo la settimana scorsa, la Ligue 1 regala bagarre in zona Champions: sono 7 squadre in 6 punti e i ribaltamenti di fronte sono continui. A cominciare dal Marsiglia di De Zerbi, che ha perso nello scontro diretto con il Monaco per 3-0 – gol di Minamino, Embolo e l’ex Juve Zakaria – che lo sorpassa in classifica. Questa sera il Racing Strasburgo, in caso di vittoria contro il Nizza, ha la chance di agganciare l’OM. Vince anche il Lille, 2-1 contro il Tolosa.

Monaco-Olympique Marsiglia 3-0 (34′ Minamino, 58′ Embolo, 82′ Zakaria rig.)

Tolosa-Lilla 0-1 (21′ Pardo, 42′ Cresswell [T], 45+4′ Bakker)

Racing Strasburgo-Nizza ore 21.05

RACING STRASBURGO (4-2-3-1): Petrovic, Doué, Doukouré, Omobamidele, Barco; Santos, Diarra; Bakwa, Lemarechal, Amo-Ameyaw; Emegha. All. Rosenior.

NIZZA (3-4-2-1): Bulka, Bombito, Ndasyishimiye, Dante; Clauss, Boudaoui, Santamarai, Bard; Guessand, Boga; Laborde. All. Haise.