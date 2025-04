Ligue 1, i risultati della 30ª giornata: il Nizza vince e aggancia il Lione in classifica: questa sera tocca a loro

Tre punti importanti per il Nizza, che battendo 2-1 l’Angers aggancia in classifica di Ligue 1 Lione e Strasburgo, rimettendo avanti la testa per la qualificazione all’Europa per la prossima stagione. Passo falso invece del Brest che si distanzia dal gruppo europeo, di cui invece fanno parte ancora il Lille – 3-1 all’Auxerre, doppietta di David – e il Lione, che chiude la giornata stasera con il St-Étienne.

Lille-Auxerre 3-1 (9′ Meunier, 43′ David, 90+2′ RIbeiro [A], 90+7′ David)

Brest-Lens 1-3 (13′ Lees-Melou [B], 17′ Koyalipou, 45+7′ El Aynaoui rig., 90′ Said)

Nizza-Angers 2-1 (36′ Rosario, 47′ Abdi, 52′ Belkhdim [A])

Reims-Tolosa 1-0 (39′ Siebatcheatcheu)

St-Étienne-Lione ore 20.45

ST-ÉTIENNE (4-3-3): Larsonneur; Appiah, Bernauer, Nadé, Petrot; Tardieu, Ekwah, Moueffelìk; Cardona, Stassin, Davitahvili. All. Horneland.

LIONE (4-3-3): Descamps; Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Vinicius; Tessmann, Tolisso, Veretout; Cherki, Mikautadze, Lacazette. All. Maciel.