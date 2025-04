Ligue 1, i risultati della 30ª giornata: il PSG vince e pensa alla Champions, stasera De Zerbi cerca la scossa

Il PSG già campione di Francia e prossimo semifinalista di Champions League, torna in campo in Ligue 1 vincendo 2-1 contro il Le Havre, con le reti di Doué e Goncalo Ramos. Questa sera tocca invece al Marsiglia, che vuole sfruttare il pareggio tra Monaco e Racing Strasburgo per tornare al secondo posto.

PSG-Le Havre 2-1 (8′ Doué, 50′ Ramos, 60′ Soumaré)

Monaco Racing Strasburgo 0-0

Olympique Marsiglia ore 21.05

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Kondogbia, Garcia, Murillo; Merlin, Rongier, Hojbjerg, Luis Henrique; Rabiot, Greenwood; Gouiri. All. De Zerbi.

MONTPELLIER (5-3-2): Lecomte; Ndollo Bille, Mouanga, Omeragic, Mincarelli, Sainte-Luce; Pays, Nzingoula, Ferri; Ndiaye, Coulibaly. All. Camara.