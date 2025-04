Ligue 1, pareggio tra Strasburgo e Nizza: i rossoneri trovano il 2-2 allo scadere, ancora accesissima la lotta Champions

Ligue 1, il Nizza pareggia allo scadere contro il Racing Strasburgo: prosegue la corsa per la Champions League nel campionato transalpino

Finisce 2-2 il serale del sabato di Ligue 1 tra Racing Strasburgo e Nizza. Una sfida che poteva diventare decisiva per la lotta Champions League, ma finisce con un punto per squadra che non soddisfa fino in fondo nessuna delle due, anche se per come si era messa la partita è un punto guadagnato in più per i rossoneri: lo Strasburgo non aggancia il Marsiglia, il Nizza manca il sorpasso proprio sugli alsaziani.

Apre le marcature Bard per il Nizza, ma nella ripresa Emegha e poi Amo-Ameyaw nel giro di pochi minuti completano la rimonta. In pieno recupero Ndayishimiye acciuffa il pari all’ultimo minuto

Racing Strasburgo-Nizza 2-2 (38′ Bard [N], 51′ Emegha, 54′ Amo-Ameyaw, 90+4′ Ndayishimiye [N])