Ligue1, attesa tra oggi e domani la decisione sulla ripresa del campionato

Ligue1, attesa tra oggi e domani la decisione definitiva su una possibile ripresa del campionato francese: i dettagli

La Francia ci prova, o meglio ci prova il Lione a far ripartire la Ligue 1 seppur con un sistema di play off e play out che permetterebbe ai club di portare a termine la stagione. Il campionato francese è stato uno dei primi a chiudere insieme a quello belga e a quello olandese ma ad alcuni club, Lione in testa, la decisione è parsa affrettata e ingiusta.

Da qui è quindi partita la proposta di ripartire finendo entro il 2 agosto, proposta che è stata accolta dalla Uefa. Come riporta il Corriere dello Sport tra oggi e domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva da parte del Consiglio di Stato.