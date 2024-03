Lille-Lens: la serata speciale di Edon Zhegrova

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Ligue 1 tra Lille-Lens, terminata 2-1 per i padroni di casa

Era il grande derby del Nord, quello tra Lille e Lens che ieri sera ha aperto la giornata numero 27 di Ligue 1. Ma oltre alla rivalità geografica, in palio c’era anche la possibilità di partecipare alla lotta per un posto in Champions. Hanno avuto la meglio i padroni di casa, che con i 3 punti guadagnati si vanno a collocare momentaneamente al terzo posto, in attesa che si delinei il quadro nella sua completezza. Protagonista della serata è stato il kosovaro nato in Germania Edon Zhegrova, 25 anni da compiere nella domenica di Pasqua. Come ha scritto con un’azzeccata immagine L’Equipe, che gli dedica la copertina odierna, «l’attaccante aveva le zanne e ha morso due volte, la sua prima doppietta stagionale (5 gol in Ligue 1), fino a ieri sera era stato più bravo negli assist, dove aveva già toccato quota 5».

Il primo gol è stato bellissimo: lancio di Bentaleb, raffinato controllo, finta per rientrare sul sinistro e chiusura sul primo palo che ha trafitto Samba, totalmente sorpreso dalla soluzione scelta. Nella ripresa è arrivato il 2-0, su respinta del portiere, un comodo tap-in a porta vuota. In trance agonistica, Zhegrova ha rimediato un giallo, cosa che ha poi indotto Paulo Fonseca a sostituirlo a favore dell’ex Napoli Adam Ounas. Un minuto dopo la sua uscita di scena il Lens ha accorciato su un buono spunto di Wahi. 2-1 il risultato finale, assolutamente coerente con i dati statistici: 1.84 a 0.61 gli Expected Goals, 15 tiri a 9 a favore dei vincitori.