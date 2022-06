Lineker, il retroscena choc: «Ho subito abusi razzisti...»

Lo storico ex attaccante inglese Lineker ha raccontato alcuni retroscena choc riguardanti il suo passato

Gary Lineker, storico ex attaccante inglese, in una intervista al podcast inglese “High Performance” ha raccontato alcuni retroscena choc riguardanti il suo passato.

IL RACCONTO – «Se non fossi stato bravo nello sport, la vita sarebbe stata molto diversa per me e penso che sarei stato vittima di bullismo a scuola. Da bambino ero un po’ un emarginato. Ero piccolo, sfigato, di pelle scura e ho subito abusi razzisti anche se sono inglese come chiunque altro. Non farei mai i loro nomi ma anche nel calcio professionistico ho subito quelle molestie un paio di volte, ma ripeto, non direi mai i nomi».