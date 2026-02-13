L’Inter ha già dimenticato Dumfries, l’esterno arriva dalla Bundesliga

Inter padrona del proprio destino in campionato, ma mentre lo scudetto prende forma Marotta e Ausilio preparano già il colpo dalla Bundesliga per il dopo Dumfries.

L’Inter guarda tutti dall’alto e, senza ombra di dubbio, ha il campionato nelle proprie mani. I nerazzurri sono gli unici artefici del loro destino, una condizione che in questa fase della stagione vale tantissimo sia dal punto di vista tecnico sia mentale.

La squadra di Chivu ha trovato equilibrio, identità e continuità, tre ingredienti che spesso fanno la differenza quando si entra nel rettilineo finale. Però, come accade nei club strutturati e ambiziosi, mentre il campo emette i suoi verdetti la dirigenza lavora già in prospettiva.

L’Inter saluta Dumfries, l’esterno arriva dalla Germania

Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, non si limitano a gestire l’oggi. Lo sguardo è proiettato alla prossima stagione, con l’obiettivo di mantenere l’Inter competitiva in Italia e in Europa. E in questo scenario si inserisce un cambiamento che appare ormai inevitabile. Denzel Dumfries, protagonista di tante battaglie sulla fascia destra, sembra destinato a salutare. Le sirene di mercato sono insistenti e l’Inter, fedele alla propria filosofia, non si farà trovare impreparata.

Non è un mistero che la società stia valutando con attenzione un profilo giovane, dinamico e sostenibile dal punto di vista economico. Un esterno capace di garantire corsa, qualità e duttilità tattica, elementi fondamentali nel sistema di gioco nerazzurro. Perché, infatti, nel calcio moderno non basta più coprire la fascia: serve saper interpretare più ruoli, adattarsi alle diverse fasi e contribuire sia in fase difensiva sia offensiva.

Daniel Svensson al posto di Dumfries l’Inter si muove (Foto IG @danne.svensson02 – calcionews24.com)

Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio sarebbe quello di Daniel Svensson, ventitré anni, mancino svedese attualmente sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al 2029. Un dettaglio che rende l’operazione tutt’altro che semplice, però l’Inter avrebbe già avviato i primi sondaggi esplorativi. Il cartellino del giocatore viene valutato attorno ai 30 milioni di euro, cifra importante ma in linea con il mercato internazionale per un profilo giovane e con ampi margini di crescita.

Svensson è un esterno moderno, capace di giocare sia a sinistra sia a destra, dettaglio che intriga e non poco lo staff tecnico. La sua duttilità rappresenterebbe un valore aggiunto nello scacchiere di Chivu, che ama avere soluzioni intercambiabili sulle corsie. Senza ombra di dubbio, inoltre, il suo ingaggio contenuto rappresenta un ulteriore punto a favore. L’Inter potrebbe così abbassare il monte stipendi e, allo stesso tempo, ringiovanire la rosa, due obiettivi che la dirigenza si è posta in modo chiaro.

Certo, sostituire un giocatore come Dumfries non è mai semplice. L’olandese ha garantito fisicità, inserimenti e un contributo costante anche in zona gol. Però il ciclo naturale delle squadre impone scelte coraggiose. E l’Inter, oggi, sembra avere la forza e la stabilità per pianificare senza farsi travolgere dagli eventi.

Mentre i tifosi sognano uno scudetto che appare sempre più vicino, nei corridoi di Viale della Liberazione si disegna già il futuro. Perché vincere è importante, ma restare competitivi lo è ancora di più. E l’Inter, ancora una volta, vuole dimostrare di saper guardare oltre l’orizzonte.