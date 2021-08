Lippi e Mancini insieme? La FIGC ci sta pensando. Le ultime notizie sul commissario tecnico campione del mondo nel 2006

Marcello Lippi aveva terminato la sua avventura in Cina nel 2019. Poi l’ex commissario tecnico, anche per la situazione legata alla pandemia, non ha più ripreso il suo incarico. Lippi ha sempre detto di non voler allenare una squadra di club: ed ecco che, secondo la Gazzetta dello Sport, può nascere una suggestione.

Lippi e Mancini dalla stessa parte? Difficile, ma non impossibile. Da tempo il ct campione del mondo nel 2006 è in contatto con il presidente della FIGC Gravina per parlare di un possibile incarico federale che lasci autonomia a Mancini. E chissà che le strade dei due non si possano ora incrociare.