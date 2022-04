Lippi: «Io al Milan? Quando sei alla Juve è difficile andarsene». Le parole dell’ex tecnico

Marcello Lippi in collegamento negli studi Dazn ha commentato un retroscena di mercato legato al Milan e non solo. Ecco le sue parole :

MILAN – «Galliani mi voleva al Milan? Sono stato a pranzo ad Arcore con lui da Berlusconi. Mi avevano chiesto di andare due-tre volte. Ma in quel periodo ero alla Juventus e quando sei alla Juve difficilmente vai da un’altra parte».

DYBALA – «Se hanno fatto così vuol dire che lo hanno ritenuto giusto. Il mercato è cambiato, tanti grandi giocatori finiscono a parametro zero. La Juve ha deciso di non accontentarlo e alla fine andrà a giocare da un’altra parte. Poi non so cosa passi nelle teste delle persone».