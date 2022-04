Lippi: «Scudetto? È una lotta equilibrata. Juve più viva e rabbiosa»

L’ex allenatore di Juve, Inter e nazionale ha parlato della situazione attuale del calcio italiano, oltre che della stagione dei bianconeri

Marcello Lippi si è concesso ai microfoni a margine di un evento organizzato dall’agenzia del figlio Davide, la Reset Group, parlando della Juve, della corsa scudetto e sul calcio italiano. A seguito le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Tra i più bravi, di grande livello, ma non sempre vince».

SCUDETTO – «È una lotta equilibrata. Il calcio italiano, a parte la Nazionale, mi ha fatto vedere belle cose. Soprattutto per merito di allenatori come Italiano, Tudor, Juric, Andreazzoli, Zanetti, Cioffi: giocano un bel calcio e creano problemi. Hanno vinto contro le grandi, a Milano, Torino, Napoli: è la testimonianza che anche con squadre di non grande livello puoi fare un calcio propositivo».

JUVE – «Da scudetto? Avesse vinto con l’Inter sì… Ora non dico chi è la favorita ma nelle ultime due-tre partite ho visto più viva e rabbiosa di tutte l’Inter».