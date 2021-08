Lista Champions Juventus 2021/22: chi rischia il posto nell’elenco di Allegri in vista della competizione europea

Gazzetta.it ha già iniziato a proiettare l’attenzione su quella che potrebbe essere la lista Champions della Juve per la stagione 2021/22. Szczesny e Perin sono sicuri del loro posto, mentre Pinsoglio va in lista B perché cresciuto nel settore giovanile. In difesa c’è spazio per Chiellini, Bonucci, De Ligt e uno tra Rugani e Demiral, mentre Dragusin va lista B. La possibile conferma di De Sciglio spinge un giocatore fuori: Danilo, Cuadrado e Alex Sandro sono sicuri, rischia Pellegrini.

Arthur può liberare un posto visto il lungo infortunio, rientrando poi a gennaio. Locatelli, in caso di arrivo, avrebbe un posto garantito insieme a Bentancur, Rabiot, McKennie, Ramsey e Bernardeschi. In attacco presenti Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata, Chiesa e Kulusevski.