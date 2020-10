Liverani: «Oggi era importante portare a casa punti, la sosta sarà positiva»

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Parma contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei gialloblù contro l’Hellas Verona. Le sue parole.

PARTITA – «Oggi era importante portare a casa punti. Credo che nessuna società in 20 giorni abbia cambiato proprietà, allenatore e direttore sportivo: tutto ciò col mercato aperto. E’ evidente che la squadra può aver avuto degli sbandamenti in questi 15 giorni. Oggi, però, credo che tutti quanti abbiano dimostrato grande appartenenza al Parma: è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Per cercare di giocare un calcio un pochettino diverso, con meno sofferenze, avremo tanto tempo. La sosta è senz’altro positiva, anche per l’inserimento dei nuovi».

MAXIME BUSI – «Sui nomi siete più preparati voi, però sì, è uno dei tanti profili che ho guardato. C’è una sintonia molto bella, ci tengo a ringraziare vecchia e nuova proprietà: c’è un lavoro comune. Io osservo dei profili che mi passano e do mie direttive. Il mercato non è mai facile, ma mi fido ciecamente del direttore. Ci mancano ancora un difensore centrale e un esterno che sostituisca Darmian. A questo proposito, ci tenevo a ringraziarlo per la disponibilità che mi ha dato nonostante sia ormai praticamente dell’Inter. Lui ha capito che in questo momento la sua squadra aveva bisogno di una disponibilità, si è congedato da grande uomo e sportivo».