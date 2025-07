Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto

Liverpool piange Diogo Jota: manifestazioni di affetto nella città per la morte dell’attaccante: intanto i portogallo pronti i funerali

Una città intera si è fermata: il Liverpool e il mondo del calcio piangono la tragica scomparsa di Diogo Jota, morto a soli 28 anni insieme al fratello André in un drammatico incidente stradale avvenuto in Spagna, nei pressi di Zamora. L’attaccante portoghese, simbolo dei Reds negli ultimi cinque anni, aveva festeggiato appena poche settimane fa la conquista della Premier League e pochissimi giorni fa il matrimonio con la compagna e madre dei suoi tre figli.

Da quando la notizia è diventata pubblica, una folla silenziosa e commossa si è radunata ad Anfield per rendere omaggio al numero 20. Maglie, sciarpe, fiori, bandiere e messaggi: l’esterno dello stadio è diventato un altare collettivo di affetto e dolore. Tra i messaggi lasciati dai tifosi, uno in particolare riassume il sentimento di un popolo: «Oh, indossa il numero 20! Riposa in pace Diogo! Red per sempre».

Fans paying tribute to Diogo Jota at Anfield 💔 pic.twitter.com/AflgfTeNcR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 3, 2025

Tanti anche i tributi al Molineux, lo stadio del Wolverhampton, dove Jota si era affermato prima di approdare al Liverpool nell’estate 2020. In totale, ha collezionato 182 presenze in maglia Reds, segnando 65 gol e contribuendo alla conquista di due Coppe di Lega, una FA Cup, una Community Shield e – ultimo trofeo in ordine di tempo – il titolo di campione d’Inghilterra 2024/25.

Anche il Comune di Liverpool ha espresso ufficialmente il proprio cordoglio, abbassando a mezz’asta la bandiera municipale in segno di lutto. «I nostri pensieri vanno alle famiglie di Diogo e André, ai loro amici e a tutta la comunità del Liverpool FC».

We have opened physical and digital books of condolence, following the devastating passing of Diogo Jota and his brother Andre. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

I funerali si terranno sabato alle 10:00 nella chiesa Matrice di Gondomar, in Portogallo. La veglia funebre è prevista per venerdì pomeriggio, mentre i corpi rientreranno in patria nella notte. Le prime ricostruzioni parlano di una gomma scoppiata durante un sorpasso, causa del fatale impatto contro il guard rail. Il Liverpool invece ha aperto una camera ardente sia fisica che digitale per i tifosi.