Liverpool in lutto per Diogo Jota: cambia il programma per la nuova stagione, la decisione

La decisione del Liverpool sull’inizio della nuova stagione dopo la tragica morte di Diogo Jota. Tutti i dettagli in merito alla decisione

Il Liverpool ha deciso di rinviare il rientro dei giocatori previsto per l’inizio del ritiro pre-stagionale, dopo il tragico lutto che ha colpito duramente l’intero club. La decisione, riportata da PA Media, è stata presa in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e dei compagni, a seguito della drammatica morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, rimasti vittime di un terribile incidente stradale avvenuto giovedì mattina in Spagna. Il primo gruppo di giocatori, agli ordini del nuovo tecnico Arne Slot, era atteso all’AXA Training Centre per le consuete valutazioni fisiche post-vacanza. Tuttavia, di fronte a una perdita così devastante, il club ha optato per posticipare l’inizio delle attività, offrendo tempo e spazio a tutti per elaborare il lutto e partecipare, anche simbolicamente, al cordoglio generale.

Nel frattempo, in Portogallo, la comunità locale e la famiglia del calciatore si sono stretti nel dolore, con una veglia funebre svoltasi venerdì e i funerali fissati per sabato alle ore 10:00 presso la Igreja Matriz de Gondomar a São Cosme, cittadina di origine di Jota. Un momento carico di emozione che ha unito non solo tifosi, compagni di squadra e dirigenti, ma anche l’intera comunità calcistica internazionale. Jota, 28 anni, era una figura amatissima all’interno dello spogliatoio del Liverpool, apprezzato non solo per le sue doti tecniche, ma soprattutto per la sua umanità, il carattere riservato e l’impegno quotidiano. Il club ha annunciato che organizzerà un tributo ufficiale nei prossimi giorni, coinvolgendo squadra, tifosi e dirigenti per onorare la memoria del giocatore e della sua famiglia. La tragedia ha lasciato un vuoto enorme, mettendo in secondo piano qualsiasi discorso sportivo in ricordo dell’attaccante portoghese classe 1996.