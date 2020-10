Liverpool, idea Upamecano per sostituire Van Dijk

Per sostituire l’infortunato Van Dijk, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Upamecano

Il Liverpool deve fare i conti con il grave infortunio ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. L’olandese salterà probabilmente tutta la stagione, quindi i Reds stanno sondando il mercato alla ricerca di un degno sostituto.

Come riportato da Sky Sports, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Dayot Upamecano per gennaio per sostituire Van Dijk. Il difensore francese del Lipsia è uno dei migliori prospetti europei e i Reds starebbero sondando il terreno per lui.