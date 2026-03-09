Liverpool, infortunio Alisson: il portiere salterà il match con il Galatasaray. Il motivo e quali sono le sue condizioni

Liverpool, infortunio Alisson: il portiere brasiliano è costretto a saltare il match con il Galatasaray, valido per l’andata degli ottavi di Champions

Nelle ultime ore, l’attenzione del Liverpool si è concentrata sullo stato di salute di Alisson Becker. Il giocatore, infatti, ha accusato un improvviso fastidio che lo costringerà inevitabilmente a saltare il prossimo cruciale match.

Le condizioni di Alisson e lo stop precauzionale

Stando alle ultime notizie che filtrano dal centro sportivo, Alisson salterà la partita Liverpool-Galatasaray di questa settimana a causa di un problema fisico. Lo staff medico della società ha preferito optare per la via della massima prudenza, fermando l’estremo difensore per evitare di aggravare la situazione muscolare e scongiurare così lesioni di entità ben peggiore. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami strumentali per definire con esattezza i tempi di recupero, ma la sua assenza per la sfida contro la temibile formazione turca è ormai una certezza assoluta.

L’ora di Mamardashvili: titolare contro il Gala

La defezione del titolare brasiliano apre però le porte a una grandissima opportunità per il suo compagno di reparto. Giorgi Mamardashvili sarà il portiere titolare per il Liverpool contro il Gala nell’andata degli ottavi di Champions League. Acquistato per garantire un ricambio generazionale di altissimo livello tra i pali, il giovane portiere è ora chiamato a dimostrare tutto il suo immenso valore in una delle serate europee più calde e affascinanti della stagione.

Le scelte tattiche in vista del match europeo

L’assenza del proprio leader difensivo obbligherà Arne Slot a preparare la sfida con un’attenzione ancora maggiore ai dettagli tattici. Il Galatasaray rappresenta un avversario ostico, dotato di individualità pericolose in fase offensiva, e la solidità del reparto arretrato sarà fondamentale. Mamardashvili dovrà guidare la linea difensiva con personalità, per mantenere la porta inviolata e conquistare una vittoria fondamentale per il cammino internazionale del club.