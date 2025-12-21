Liverpool, paura per Isak! L’attaccante svedese segna e si fa male dopo l’intervento di Van De Ven. I Reds preoccupati dall’infortunio dell’attaccante svedese

Liverpool, paura per Isak! L’attaccante va a segno contro il Tottenham, ma lascia il campo dolorante al ginocchio. Si attendono gli esami

Quello di oggi rischia di essere ricordato come il gol più amaro della carriera di Alexander Isak. L’attaccante del Liverpool aveva appena portato in vantaggio i Reds nella sfida contro il Tottenham, quando un episodio ha improvvisamente gelato Anfield.

Subito dopo la rete, Isak è stato vittima di un intervento durissimo da parte di Micky van de Ven, che lo ha colpito in maniera violenta al ginocchio. Il numero nove è rimasto a terra a lungo, mostrando fin da subito segni evidenti di dolore e preoccupazione.

Lo staff medico del Liverpool è intervenuto immediatamente, ma le sensazioni non sono apparse incoraggianti. Isak è stato costretto ad abbandonare il campo, sorretto e visibilmente sofferente, alimentando i timori su un possibile infortunio serio.

L’episodio ha fatto scattare l’allarme in casa Reds, ora in attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema al ginocchio. La dinamica dell’azione e la reazione del giocatore fanno temere uno stop lungo, anche se solo gli accertamenti clinici potranno definire il quadro definitivo.

Per il Liverpool l’eventuale assenza di Isak sarebbe pesantissima. L’attaccante rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi, capace di unire qualità, velocità e concretezza sotto porta. Il gol contro il Tottenham aveva dato slancio e fiducia alla squadra, ma l’infortunio ha cambiato improvvisamente il volto della serata.

Ora ad Anfield si incrociano le dita: la speranza è che l’allarme possa rientrare e che Isak torni presto a disposizione, evitando un’assenza che rischierebbe di pesare in modo decisivo sugli equilibri e sulle ambizioni stagionali del Liverpool.