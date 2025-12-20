Premier League
Risultati Premier League: vittoria del City con un Haaland da record, il Liverpool stende gli Spurs e pareggio spettacolare tra Newcastle e Chelsea
Risultati Premier League: Haaland da record, il City batte il West Ham. Pareggio spettacolare tra Newcastle e Chelsea, bene il Liverpool sul Tottenham
Il Manchester City si prende almeno per una notte la vetta della Premier League, superando 3-0 il West Ham grazie alla doppietta di Haaland e al gol di Reijnders, in attesa dell’Arsenal, impegnato in serata sul campo dell’Everton.
Sabato natalizio che si era aperto con il pirotecnico 2-2 tra Newcastle e Chelsea: i Blues rimontano la doppietta di Woltemade con James e João Pedro nella ripresa. 0-0 tra Sunderland e Brighton, mentre Bournemouth-Burnley termina 1-1 (Semenyo, pari di Broja al 90’). L’unico altro successo pomeridiano è del Brentford, che passa 2-0 in casa del Wolverhampton con la doppietta di Lewis-Potter.
Colpo pesante in prima serata del Liverpool, che espugna Londra battendo 2-1 il Tottenham e aggancia il Chelsea al quarto posto. Gara segnata dal rosso diretto a Xavi Simons poco dopo la mezz’ora, che lascia gli Spurs in dieci. Nella ripresa i Reds accelerano: Isak apre al 56’ su assist di Wirtz, poi Ekitike raddoppia di testa su cross di Frimpong. Il Tottenham accorcia con Richarlison all’83’, ma nel recupero resta addirittura in nove per l’espulsione di Romero. Liverpool resiste e porta a casa tre punti chiave.
In classifica il City mette pressione all’Arsenal in attesa del suo match, mentre il Chelsea subisce l’aggancio del Liverpool, in netta risalita, a 29 punti al 4° posto. Sunderland subito dietro. Settimo lo United, 11° il Newcastle, al 13° posto, invece, il Tottenham.
