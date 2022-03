Liverpool Inter, Klinsmann ci crede: «Nerazzurri senza nulla da perdere. La Serie A è tornata ad essere divertente dopo tanto tempo»

La sfida di stasera ha un sapore quasi proibitivo per i nerazzurri. Ma c’è chi non ci sta. Tra questi, il Campione del Mondo ed ex Inter Jurgen Klinsmann, che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi principali.

SULLE POSSIBILITÀ DELL’INTER DI PASSARE IL TURNO – «C’è sempre possibilità, in 90’ succedono cose inimmaginabili. Anche se il Liverpool è eccezionale, è fatto di uomini. E l’Inter è nella migliore condizione per provarci: non ha nulla da perdere. Magari segna nel primo tempo, cresce la fiducia e poi chissà…».

SULLA SERIE A – «È tornata ad essere divertente dopo tanto tempo! Può succedere di tutto, non è solo un testa a testa tra le milanesi perché il Napoli è lì e la Juve, zitta zitta, sta risalendo».

