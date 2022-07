Liverpool, Klopp sull’addio di Mané: «Fatto tutto alla luce del sole, mi è piaciuto»

L’allenatore del Liverpool Klopp ha parlato dell’addio ai Reds di Mané, volato in Germania al Bayern Monaco

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai canali ufficiali del club inglese ha parlato dell’addio ai Reds di Sadio Mané, trasferitosi al Bayern Monaco.

ADDIO MANE – «Sadio, cosa posso dire di Sadio? Che giocatore, di livello mondiale. Mi è piaciuto come è stato gestito il suo addio, perché è stata una cosa totalmente alla luce del sole. Sapevamo che voleva andarsene, ce lo aveva detto. È venuto il suo agente e ci ha spiegato che voleva lasciare il Liverpool, trovare un nuovo club e una nuova sfida».

LEGGENDA REDS – «È una leggenda del Liverpool, uno dei migliori giocatori della Premier League di tutti i tempi, lo dicono i numeri. Ed è anche un ragazzo fantastico. E quindi siamo tutti felici che ora sia nel club in cui voleva andare. Sadio è molto grato per tutto quello che abbiamo fatto per lui e tutti siamo grati a lui per quello che ha fatto per noi. E adesso…è in un’altra squadra».