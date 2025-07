Liverpool scatenato sul mercato: ecco Ekitike, i Reds hanno speso già 320 milioni

Liverpool scatenato sul mercato: i Reds hanno già speso 320 milioni sul mercato; l’ultimo arrivo è Ekitike dall’Eintracht

Il Liverpool continua a imprimere il proprio marchio sul mercato estivo con un altro colpo da novanta. Dopo gli arrivi di Florian Wirtz, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, il club di Anfield è pronto a chiudere per Hugo Ekitike. L’attaccante francese classe 2002, in uscita dall’Eintracht Francoforte, è destinato a vestire la maglia dei Reds almeno fino al 2031. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo tra le parti è stato raggiunto: operazione da 95 milioni di euro complessivi, di cui 90 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Un investimento che lo rende il secondo acquisto più oneroso della storia del club, alle spalle soltanto di Florian Wirtz, arrivato per 136 milioni dal Bayer Leverkusen poche settimane fa.

Ekitike rappresenta il rinforzo scelto da Liverpool per dare nuove soluzioni offensive a una squadra che potrebbe perdere pezzi importanti nel reparto avanzato. Luis Díaz è seguito con insistenza dal Barcellona, che continua a trattare nonostante la valutazione di 100 milioni, mentre su Darwin Núñez continuano a rincorrersi voci di un possibile addio. I Reds avevano preso in considerazione anche Alexander Isak, ma il Newcastle ha sparato alto: oltre 140 milioni di richiesta, cifra che ha spinto il club a virare su un obiettivo più accessibile ma di grande prospettiva.

Con l’ingaggio di Ekitike e i già annunciati colpi Wirtz, Kerkez (47 milioni dal Bournemouth) e Frimpong (40 milioni dal Leverkusen), il Liverpool ha già superato i 320 milioni di euro spesi in questa sessione di mercato. Una campagna acquisti che testimonia la volontà della nuova gestione tecnica di rilanciare subito la squadra, mantenendo alta la competitività in Premier League e in campo europeo. Ekitike, che in Germania ha vissuto una stagione di crescita, aveva espresso da tempo il desiderio di trasferirsi ad Anfield: il Liverpool lo ha accontentato, bruciando la concorrenza e puntando forte su uno dei giovani attaccanti più promettenti d’Europa.