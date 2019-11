Liverpool-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Liverpool-Napoli streaming e probabili formazioni: la sfida di Anfield decide le sorti del Gruppo E di Champions League

Un’impresa sul campo del Liverpool campione d’Europa in carica di Jurgen Klopp per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League e scongiurare il rischio beffa all’ultimo turno. Il Napoli di Ancelotti va a far visita ai Reds nella 5ª giornata del Gruppo E determinato a conquistare 3 punti che le consentirebbero il passaggio del turno matematico. Otto i punti dei partenopei in classifica, secondi con 4 lunghezze di vantaggio sul Salisburgo, terzo, ed una di ritardo sugli inglesi capolisti. Liverpool-Napoli: la partita si giocherà mercoledì 27 novembre 2019 nel magico scenario di Anfield con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Dopo la panchina nell’ultimo impegno di Premier League contro il Crystal Palace, il Liverpool ritroverà Salah dal 1′ nel classico tridente con Roberto Firmino e Mané. A centrocampo Klopp schiererà due mezzali fisiche come Fabinho e Wijnaldum ai lati del playmaker Henderson. Dietro, davanti al portiere Alissson, Alexander-Arnold e Robertson saranno i due terzini, con coppia centrale composta da Lovren e Van Dijk.

Pochi dubbi per Ancelotti nel suo 4-4-2. In attacco sarà riproposto il tandem composto da Mertens e Lozano. A centrocampo, indisponibile Insigne per un problema al gomito, a sinistra dovrebbe agire uno fra Zielinski ed Elmas, con l’altro schierato da interno accanto ad Allan e Callejón sulla fascia destra. Le incertezze sono concentrate principalmente della difesa, dove al netto delle indisponibilità di Malcuit e Ghoulam, il recuperato Mario Rui potrebbe trovar spazio da terzino sinistro con Di Lorenzo a destra: l’alternativa è l’adattamento a laterale di destra di Maksimovic, con lo spostamento sulla corsia mancina dell’ex Empoli. Fra i pali agirà Meret, con i titolarissimi Manolas e Koulibaly a comporre la coppia centrale.

La sfida di Champions League Liverpool-Napoli sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Liverpool-Napoli

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 27 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Anfield (Liverpool)

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spagna)



Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Elmas, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Anchelotti

