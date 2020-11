Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19 anche al secondo tampone effettuato

Il Covid-19 non sembra voler lasciare in pace Mohamed Salah. Come riportato dalla Federazione dell’Egitto, infatti, il fuoriclasse del Liverpool è risultato positivo anche al secondo tampone effettuato e resterà quindi ancora in isolamento.

Stessa sorte anche per Elneny, centrocampista dell’Arsenal, positivo al Coronavirus anche al secondo tampone e in isolamento.