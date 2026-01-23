Liverpool, annuncio di Slot che non lascia dubbi! Cosa succederà sul mercato a gennaio, indizio anche su Chiesa…

Liverpool, il tecnico Arne Slot ha fatto questo annuncio in chiave calciomercato su Federico Chiesa. Le sue parole

Le speranze della Juventus di riportare a Torino una vecchia fiamma potrebbero essersi infrante contro il muro eretto da Anfield. In una sessione di mercato invernale dove ogni parola viene pesata come oro, le ultime dichiarazioni di Arne Slot risuonano come una sentenza quasi definitiva. L’allenatore del Liverpool ha voluto chiarire la strategia del club inglese per questo gennaio 2026, lanciando un messaggio che sa di chiusura verso grandi manovre in uscita.

Le parole di Slot: “Nessuno si muove” (o quasi)

Il successore di Jürgen Klopp è stato diretto: “Mi aspetto che non ci siano movimenti“. Una frase lapidaria, pronunciata in conferenza stampa, che sembra voler blindare l’attuale gruppo squadra per affrontare la seconda parte di stagione in Premier League e Champions. Tuttavia, nel calciomercato il “mai dire mai” è d’obbligo. Slot ha infatti lasciato socchiusa una piccola porta, appellandosi all’opportunismo tipico dei grandi club: “Ma se c’è un’opportunità sul mercato e pensiamo di poter rafforzare la squadra, questo club cercherà sempre di farlo“. Una precisazione doverosa, subito però raffreddata dalla chiosa finale: “Ma in questo momento, no“.

Chiesa-Juve: strada in salita

Queste parole vengono registrate con massima attenzione alla Continassa. Il riferimento indiretto, nemmeno troppo velato, tocca il futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Nazionale, trasferitosi in Inghilterra ma finora incapace di trovare la continuità sperata Oltremanica, è da settimane il sogno proibito della dirigenza bianconera per rinforzare le fasce. La Juventus sperava in un’apertura al prestito per rilanciare il classe ’97, ma la rigidità di Slot suggerisce che il Liverpool non ha intenzione di privarsi di pedine, nemmeno di quelle considerate “di lusso” o meno utilizzate, a meno di offerte irrinunciabili che al momento non sono sul tavolo. Se la porta non è sbarrata a doppia mandata, è certamente socchiusa con il catenaccio inserito: per rivedere Chiesa in bianconero servirà un lavoro diplomatico enorme o un colpo di scena negli ultimi giorni di mercato.