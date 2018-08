Liverpool-Torino 3-1, granata sconfitti in amichevole ad Anfield

Amichevole Liverpool-Torino: ad Anfield finisce 3-1 per i ‘reds’. Per i granata a segno Belotti alla mezzora del primo tempo

Liverpool-Torino: amichevole di prestigio per la squadra di Walter Mazzarri che ad Anfield viene sconfitta per 3-1 dai padroni di casa. Tra i granata hanno giocato dall’inizio i nuovi acquisti Bremer, Izzo e Meite; a centrocampo presente dal 1′ Berenguer e, in attacco, la coppia formata da Iago Falque e Belotti. ‘Reds’ sul doppio vantaggio in meno di mezzora grazie alle reti ravvicinate di Firmino (21′) e Wijnaldum. Il Toro reagisce e trova la rete con un bel colpo di testa di Belotti (cross di De Silvestri) al 31′.

Girandola di sostituzioni nel secondo tempo: Mazzarri dà spazio a Moretti, Edera, Ansaldi, Niang, Valdifiori e Lukic; nel finale (87′) terza rete del Liverpool con un colpo di testa ravvicinato di Sturridge. Negli attimi finali, granata vicini alla rete col subentrato Niang. Il Toro perde ma gioca una buona gara contro gli inglesi che, avanti nella preparazione, cominceranno il campionato una settimana prima dei granata.