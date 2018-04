Ljajic e altri dieci: ecco come può svoltare il Toro di Mazzarri, che già contro il Crotone attende conferme dopo il trionfo di Cagliari

Emarginato, abbandonato a se stesso. E sempre, costantemente, con la testa bassa, quasi come se si sentisse fuori posto. Era questo il ritratto desolante di Adem Ljajic fino alla gara contro la Fiorentina. Perché solo da quel momento il serbo ha cominciato ad allinearsi. L’assist per Belotti, nel tracollo prima della sosta, gli ha fatto scattare quella voglia che aveva messo nel cassetto dopo le innumerevoli panchine che Mazzarri gli ha propinato da quando siede sulla panchina del Toro. E a Cagliari, dal momento in cui ha messo piede in campo, ha deciso che era arrivato il momento di trascinare i granata. Con un ingrediente che pochi altri hanno: la tecnica. Ljajic gioca a testa alta, ha il telecomando sui piedi e ha una visione di gioco che al centrocampo del Toro serve come il pane, vista anche la preoccupante involuzione di un Daniele Baselli, ormai sempre più brutta copia di se stesso. Già contro il Crotone il Toro ripartirà da Ljajic: senza di lui non si va da nessuna parte. Senza di lui non ci sarebbero i presupposti per chiudere la stagione in maniera quanto meno dignitosa.

Mazzarri ha iniziato a rendersi conto che uno come Adem serve. Eccome. E così, il nuovo Toro, ripartirà da un 3-4-1-2 disegnato per esaltarlo. Dovrà essere l’Hamsik che WM ha fatto esplodere ai tempi del Napoli. E come lo slovacco Ljajic dovrà sacrificarsi, soprattutto in fase di non possesso palla. Dalla gara contro il Crotone i granata avranno le risposte che cercano dopo il trionfo di Cagliari. Assodata la presenza del serbo, per il resto sono pochi i dubbi di formazione. Ci dovrebbe essere Kevin Bonifazi in difesa. Lui ha esordito in Serie A in Sardegna e a Mazzarri è piaciuto. Le non perfette condizioni di N’Koulou potrebbero rilanciarlo nuovamente dal primo minuto. E chissà che, anche contro l’Inter, l’ex centrale della Spal possa giocarsi una consistente fetta di futuro con la maglia granata. Perché il Toro di domani, di Ljajic ma soprattutto delle nuove leve come Bonifazi, proprio non può fare a meno.

Toro-Crotone, le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Benali; Ricci, Trotta, Crociata. All. Zenga.