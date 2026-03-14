Llorente sicuro: «Vlahovic? A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando nel gioco»

Llorente svela a sorpresa: «Vlahovic? A me piace, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando»

Fernando Llorente resta uno di quei calciatori capaci di lasciare un’impronta profonda senza mai alzare la voce: eleganza nei movimenti, gol pesanti, stadi gremiti e notti europee che hanno segnato un’epoca. A Sky Calcio Unplugged si è raccontato con sincerità, ripercorrendo momenti di campo, aneddoti mai svelati e opinioni sui protagonisti di oggi, senza dimenticare i club speciali che hanno segnato la sua carriera. Un estratto delle sue parole:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

JUVE – «Sta migliorando nel gioco, è una squadra che sembrava essere più squadra, ma il problema è che ci sono stati anche dei risultati con decisioni arbitrali contro la Juve nell’ultimo periodo in campionato, e allora bisogna recuperare questi punti perché devono lottare per restare in Champions»

VLAHOVIC – «A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. È vero che fuori area magari deve cercare di migliorare delle cose, degli stop, giocare spalle alla porta e può fare ancora meglio, ma secondo me è un attaccante molto completo. Mi è piaciuto tantissimo come ha iniziato questa stagione, peccato che si sia infortunato perché era uno di quelli che stava giocando molto bene»

RICORDI BIANCONERI – «Quando la Juve è venuta a prendermi è stato uno dei momento più belli. Era il momento di fare un salto di qualità nella mia carriera, di giocare in una grande squadra e sono stati i miei primi titoli come giocatore di club. Avevo vinto con la Spagna, ma a livello di club non avevo ancora vinto niente».