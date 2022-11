Lo Spezia ha 7 nazionali!

Lo Spezia e Luca Gotti possono guardare con orgoglio alle 7 convocazioni in nazionale, con Kiwior e Ampadu ai mondiali

La vittoria in casa del Verona, contro una diretta concorrente ha rasserenato la situazione dello Spezia, che adesso può osservare con attenzione i suoi giocatori impegnati nelle nazionali. Jakub Kiwior giocherà in Qatar con la Polonia, mentre Ethan Ampadu sarà al Mondiale con il Galles. Ma ci sono anche altri cinque calciatori aquilotti impegnati all’estero, come evidenzia il sito ufficiale del club:

«Prima chiamata con la nazionale della Svezia per Emil Holm, che vede così premiato l’ottimo approccio al calcio italiano e che sarà protagonista delle amichevoli con il Messico (16/11) e Algeria (19/11). Nuova convocazione anche per l’islandese Mikael Ellertsson che il 16 novembre sfiderà in amichevole la Lituania, mentre David Strelec sarà impegnato con la nazionale slovacca nelle amichevoli con Montenegro (17/11) e Cile (20/11). Infine, nuova chiamata con la Bulgaria per il difensore Petko Hristov per le amichevoli con Cipro (16/11) e Lussemburgo (20/11) e per il giovane danese Julius Beck, che con la selezione Under 18 affronterà i pari età del Portogallo il 15 novembre, l’Irlanda il 18 novembre e il Giappone il 21 novembre».