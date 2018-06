Lobotka, l’agente: «Napoli? Offerta bassa, poi hanno anche cambiato allenatore»

L’agente di Lobotka ha parlato del futuro del suo assistito. Il Napoli è da tempo sulle tracce dello slovacco

L’erede di Marek Hamsik è Stanislav Lobotka? Il centrocampista classe ’94 del Celta Vigo potrebbe cambiare aria ed è seguito da Napoli, PSG ed Arsenal. Il procuratore dello slovacco, Branislav Jarusek haspiegato la situazione a La Voz de la Galicia: «Stanislav è molto felice al Celta Vigo e per questo andrà via solo se arriverà un’offerta che farà felice tutti. Al momento è arrivata una sola offerta ma è stata ritenuta bassa, era troppo bassa per tutti. l Napoli alza l’offerta? Non so, parlo con loro da oltre un mese però sono cambiate molte cose, hanno anche cambiato allenatore».

Prosegue il procuratore di Lobotka: «Stanislav erede di Hamsik? No, sono due giocatori diversi e possono giocare insieme: Marek è un 10, Lobo è un 5. L’Arsenal? I Gunners hanno preso Torreira, abbiamo solo fatto una chiacchierata ma nulla di concreto. PSG? Al momento è uno dei primi 5 club al mondo e Lobotka ha tutte le caratteristiche per giocare in un club del genere. Clausola? Chi si presenterà con una buona offerta acquisterà Stanislav, altrimenti resterà al Celta. Gli piacerebbe giocare la Champions League e se si trasferirà sarà per una squadra che giochi bene a calcio, indipendentemente dal palcoscenico della Champions League».