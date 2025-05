Napoli, si fa male Lobotka: dolore alla caviglia, al suo posto subito Gilmour

Napoli, finisce dopo poco più di dieci minuti la partita di Stanislav Lobotka: il centrocampista ha sentito dolore alla caviglia

Finisce dopo 12′ la partita di Stanislav Lobotka: il centrocampista del Napoli ha sentito dolore alla caviglia e si è accasciato a terra. Immediato il cambio con Gilmour.

Grana non da poco per Conte per questo finale di stagione: come riportato da DAZN il tecnico ha chiesto al calciatore se avesse subito una botta, ottenendo una risposta negativa.