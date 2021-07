Marotta da tempo si è informato su Locatelli, principale obiettivo della Juve. Inter frenata dalla difficile situazione economica di Suning

Beppe Marotta tentato dallo sgarbo alla Juventus per Manuel Locatelli. Il Corriere dello Sport riporta un clamoroso retroscena sulla volontà dell’Ad dell’Inter di soffiare sul mercato il gioiello del Sassuolo ai rivali bianconeri.

Il problema dei nerazzurri, inerente alle difficoltà economiche di Suning e alle casse del club, impedisce però a Marotta e alla dirigenza campione d’Italia di tentare l’affondo per Locatelli, con la Juve al momento che non riesce a trovare la quadra con il Sassuolo. I rapporti con il collega neroverde Carnevali sono ottimi, con Marotta che da tempo si è informato sulla situazione del centrocampista ex Milan, campione d’Europa con la Nazionale. Se il dirigente interista non avesse le mani legate, avrebbe già sorpassato Cherubini e la Juventus nella corsa per portare Locatelli (profilo molto gradito alla dirigenza) alla corte di Inzaghi.

