Locatelli Juventus, i bianconeri rilanciano: spunta un Superbonus

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Manuel Locatelli e rilanciano, con Cherubini che avrebbe proposto un Superbonus

Nuova fantasiosa formula per convincere il Sassuolo. La Juventus vuole concedere al club neroverde un superbonus del 25 per cento della rivendita di Locatelli. Una proposta sicuramente innovativa, ma lontana dai 40 milioni che chiedono Rossi e Carnevali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

La base dell’attuale proposta Juve prevede un pagamento immediato di 5 milioni, con l’aggiunta di altri 20 entro il giugno 2023 se la Juve in quella stagione andrà in Champions. In più sono previsti altri 7 milioni di bonus in base ai risultati. Per un totale di 23 milioni che per il Sassuolo al momento sono pochi, anche se ci sarebbe questo ulteriore 25%. Al momenti non ci sono segnali di chiusura immediata, anche se la Juve ha già una bozza di contratto per Locatelli (2 milioni abbondanti per cinque anni). La trattativa va avanti ma il rischio che la tensione prevalga c’è, così come ci sarà un terzo incontro, magari alla presenza di Arrivabene.