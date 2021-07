Locatelli Juventus, si inserisce anche il Liverpool: il retroscena

Calciomercato Juventus: su Manuel Locatelli ci sarebbero ora anche i riflettori del Liverpool, ma ci sarebbe un retroscena tra il calciatore e Allegri

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Federico Cherubini e Giovanni Carnevali si sono sentiti per Manuel Locatelli, ma non vanno oltre la telefonata. Il dirigente bianconero non va oltre l’iniziale proposta formulata per il centrocampista, e quello del Sassuolo è fermo alla richiesta di 40 milioni di euro.

Oggi è previsto un nuovo appuntamento telefonico, e c’è il rischio concreto che il giocatore lunedì si debba presentare al ritiro del Sassuolo. Anche il Liverpool si sarebbe inserito nella corsa al classe ’98, ma non bisogna trascurare l’asse tra il calciatore e Allegri: non a caso Max l’avrebbe portato al Real se fosse stata quella la sua scelta.