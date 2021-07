Locatelli vuole solo la Juventus, bianconeri pronti all’ultimo sforzo: i dettagli

Calciomercato Juventus: Manuel Locatelli vorrebbe solamente i bianconeri e il club piemontese sarebbe ora pronto all’ultimo sforzo

Manuel Locatelli non ha dubbi e vuole solo la Juventus. Il centrocampista classe 1998, tra le rivelazioni di Euro 2020, ha scelto e non cede alle lusinghe dell’Arsenal che ha già presentato un’offerta di 40 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe disposto a rimanere ancora un anno al Sassuolo, se non dovesse andare alla Juventus.

I bianconeri sembrano disposti allo sforzo economico: il Sassuolo chiede 35 milioni di parte fissa (sarebbe un prestito biennale) con 5 milioni di bonus e altrettanti (sempre di bonus) più difficili da raggiungere.